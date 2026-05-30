Дворы в Коломне отремонтируют по программе благоустройства

В городском округе Коломна начались работы по обновлению дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Сейчас специалисты работают по трем адресам, а до конца года благоустройство проведут на 13 объектах.

В Подмосковье продолжается сезон благоустройства. В 2026 году по программе «Формирование современной комфортной городской среды» планируется привести в порядок 425 дворов в 56 муниципалитетах региона. Ход работ находится на контроле Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. С рабочим визитом Коломну посетил заместитель министра Всеволод Волосевич. Он осмотрел площадки, где уже идут работы, и оценил выполнение намеченных задач.

«Уже порядка 12–13 дворовых территорий завершены. Еще 114 находятся в работе. К июню планируем выполнить около 30 процентов всей программы. До конца лета рассчитываем реализовать 95 процентов намеченного объема. Сейчас все идет по графику, а некоторые муниципалитеты даже его опережают, поэтому рисков мы не видим», — сообщил Всеволод Волосевич.

В Коломне работы ведутся сразу на нескольких дворовых территориях. Обновление проходит на улицах Ленина, Гагарина и Зеленой. Здесь обустраивают проезды и тротуары, создают парковочные зоны, устанавливают дорожные знаки, лавочки и искусственные неровности. Также предусмотрено озеленение территории. Перечень работ формируется с учетом особенностей каждого двора и предложений жителей.

«Единого проекта для всех дворов нет. Проектирование ведется индивидуально для каждой территории с учетом пожеланий жителей, расположения подземных коммуникаций и других особенностей. Если требуется увеличить количество парковочных мест, рассматриваются различные варианты. Это может быть использование участков с неорганизованными парковками, территорий с накатанным грунтом, щебнем или строительным мусором», — рассказала заместитель начальника отдела благоустройства администрации городского округа Коломна Валерия Козич.