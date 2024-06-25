Дворы в Егорьевске благоустроят по поручению главы округа

Фото: Администрация г.о. Егорьевск

Глава Егорьевска Дмитрий Викулов вместе со своими заместителями провел обход территорий округа. Он дал поручения по благоустройству ряда дворов.

В осмотре также приняли участие сотрудники управляющей компании «Техстрой плюс», службы благоустройства и водоканала инженерных сетей. Они побывали в нескольких дворах микрорайона № 4. Здесь глава округа поручил специалистам окосить газоны и убрать аварийные деревья. Также он поставил задачу прочистить ливневки недалеко от дома № 9 и на Касимовском шоссе.

Кроме того, в ряде дворов обустроят дополнительные парковки в рамках программы комплексного благоустройства. В планах провести такие работы в 13 дворах. Также здесь появятся 24 пешеходные дорожки в рамках программы «Пешком».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте