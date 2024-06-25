Дворы в Егорьевске благоустроят по поручению главы округа

В осмотре также приняли участие сотрудники управляющей компании «Техстрой плюс», службы благоустройства и водоканала инженерных сетей. Они побывали в нескольких дворах микрорайона № 4. Здесь глава округа поручил специалистам окосить газоны и убрать аварийные деревья. Также он поставил задачу прочистить ливневки недалеко от дома № 9 и на Касимовском шоссе.

Кроме того, в ряде дворов обустроят дополнительные парковки в рамках программы комплексного благоустройства. В планах провести такие работы в 13 дворах. Также здесь появятся 24 пешеходные дорожки в рамках программы «Пешком».

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