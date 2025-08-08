Дворы в Белоозерском и деревне Степанщино благоустроят в Воскресенске

Комплексное благоустройство дворовых территорий активно продолжается в городском округе. В настоящее время специалисты подрядной организации приводят в порядок объекты на улице 60 лет Октября в городе Белозерский, а также в деревне Степанщино.

Во дворах обновят дорожное покрытие, обустроят парковочные пространства, обновят бордюрные камни и установят малые архитектурные формы.

Перед началом работ специалисты выезжают на места и обсуждают с жителями вопросы благоустройства, принимая к сведению все предложения и замечания.

Всего в этом году в городском округе будет благоустроено девять дворовых территорий. Среди них — объекты в селе Барановское на улице Фабрики «Вперед», № 13-18, в деревне Золотово на Московской улице, 6, в центральной части Воскресенска на улице Советской, 12/10, и Октябрьской улице, 19. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».