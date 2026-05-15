Дворы в 4 населенных пунктах отремонтируют в Богородском округе

Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий проведут в Богородском округе в рамках адресной программы. В перечень вошли 11 объектов в Ногинске, Старой Купавне, Электроуглях и рабочем поселке имени Воровского.

Во дворе дома № 64 по улице Советской в Ногинске подрядчик уже выполняет работы по замене дорожного бортового камня, устройству оснований под парковки, укладке новых тротуаров и обустройству зоны отдыха.

В Старой Купавне на улице Октябрьской у домов № 16 и 17 асфальтируют проезды, парковки и тротуары. В Ногинске на улице Комсомольской у домов № 82 и 84 завершаются работы по замене бортового камня и устройству оснований под парковки.

Все работы планируется завершить до осени текущего года. Скоро жители смогут насладиться комфортом и уютом обновленных общественных пространств.