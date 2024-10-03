Дворы у трех домов по Союзной улице благоустроили в Одинцове

В Одинцовском городском округе обустроили дворы вблизи трех домов по Союзной улице. Там обновили бордюрные камни и положили новый асфальт.

Модернизация коснулась дворовых территорий у домов № 32А, № 34 и № 36 на Союзной улице в Одинцове. Там поменяли старые бордюрные камни и обновили асфальтовое покрытие на площади 5600 квадратных метров.

«Также произведено устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью 1000 квадратных метров», — рассказал начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

Помимо этого, там обустроили парковку, она заняла 1200 квадратных метров. Это обеспечило около 80 новых машиномест для горожан.

Всего в этом году в Одинцовском округе в рамках комплексного благоустройства отремонтируют дорожное покрытие на 18 дворовых территориях.

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