Дворы у домов на 5 улицах благоустроили в Воскресенске в августе

Комплексно благоустраивать дворы продолжают в Воскресенске. За третий летний месяц обновили еще несколько придомовых территорий.

Обновления уже оценили жители домов на улице 60 лет Октября, Молодежной, Менделеева, Советской и Октябрьской, а также в городе Белоозерский. Специалисты обновили тротуары и пешеходные дорожки, установили новые бордюры, оборудовали дополнительные парковочные места.

Всего в этом году в Воскресенске проведут благоустройство девяти дворовых территорий. Работы уже завершили на пяти из них.

До старта работ на площадки выезжают специалисты. Совместно с жителями они обсуждают вопросов установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек.

Отметим, что комплексное благоустройство проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».