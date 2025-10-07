Дворы у четырех домов благоустроили в деревне Чупряково в Одинцове

Летом в деревне Чупряково в Одинцовском округе комплексно обновили дворы у четырех домов. Пространство заметно преобразилось: стало удобнее подъезжать, появились новые парковочные места, а вместо народных троп — пешеходные дорожки.

Работы начались в июле и завершились 30 сентября. Подрядчик уложил свыше 10 тысяч квадратных метров асфальта. Специалисты нанесли разметку, установили искусственные неровности и расширили парковочные зоны — их площадь увеличилась на две тысячи квадратных метров.

Особое внимание уделили детской площадке. Новый игровой городок сделали с учетом пожеланий жителей: установили комплекс с горками, двойные качели, карусель, балансир и песочницу, а рядом — удобные скамейки для родителей.

Глава округа Андрей Иванов поручил до конца ноября включить в программу освещение. Кроме того, еще одна задача этого года — проложить дополнительную пешеходную дорожку вдоль детского сада № 2.