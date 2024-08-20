Дворы трех домов по улице Ленина благоустроили в микрорайоне Щелкова

Глава Щелкова проверил благоустройство дворов по улице Ленина в микрорайоне Чкаловский. Там обновили дороги, сделали парковку и установили скамейки.

Обход дворов глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел совместно с жителями. Они осмотрели обновленную территорию у домов № 7, № 9 и № 16 на улице Ленина. Здесь провели ремонт дорог, обустроили тротуары и парковку, расширили проезд. Также рабочие высадили более 100 кустарников.

Кроме того, комиссия побывала на Чкаловских озерах. Там сейчас продолжается благоустройство. Жители уже оценили новое освещение и систему видеонаблюдения. Также им понравились велосипедная дорожка и зона с гамаками. В перспективе здесь будут проводить досуговые мероприятия.

«Наша группа „Активного долголетия“ уже вовсю проводит здесь занятия. Как они сами говорят: „на стадионе — для здоровья, а здесь — для души“. Попросили организовать еще несколько поездок по музеям и городам. Сделаем», — сказал Андрей Булгаков.

Благоустройство Чкаловских озер почти завершили. Сейчас идет работа над заключительной частью маршрута.

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