Дворы отремонтируют во Фрязине в этом году

В текущем году жителей Фрязина ждет улучшение городской среды. Администрация муниципалитета объявила о начале масштабной программы капитального ремонта дворовых территорий, которая коснется сразу нескольких адресов.

Как сообщили в пресс-службе администрации, преображение ждет дворы, расположенные по следующим адресам: улица Полевая: дома № 10, 12, 14 и 16, улица Нахимова: дома № 27, 29, 33 и 35, улица Московская: дома № 2, 3 и 4, улица Институтская: дом № 6а, улица Вокзальная: дома № 29, 31 и 33, а также улица Ленина: дома № 24 и 26.

«У нас в процессе еще две территории. В эти территории входит несколько домов. По последнем объекту прошла экспертиза, подрядчик скоро выйдет на оплату. Все в рамках контракта и в рамках срока», — добавил заместитель главы городского округа Фрязино по благоустройству Артем Вольчак.

Специалисты проведут комплексное обновление дворовых территорий. В частности, полностью заменят или отремонтируют дорожное покрытие.

Помимо этого, обновление коснется тротуаров. В перечень работ также входит обустройство функциональных парковочных зон. Не останутся без внимания и подъезды, которые приведут в порядок.

«Важно, что перечень работ формировался с учетом мнения жителей — теперь их пожелания воплощаются в жизнь», — сообщил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.