Дворы отремонтируют в Пушкино

В округе близится к завершению масштабная программа по комплексному благоустройству дворовых территорий. В рамках этой программы запланировано приведение в порядок 11 дворов.

На данный момент восемь дворовых территорий успешно прошли стадию модернизации, и жители уже могут оценить положительные изменения. Оставшиеся три двора находятся на финальной стадии реализации проекта, и работы планируется завершить в ближайшее время. Общая площадь благоустраиваемых территорий составляет более 60 тысяч квадратных метров. Модернизация дворов осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

В рамках благоустройства проводится комплексное обновление дворовых территорий, включающее в себя: капитальный ремонт проездов и тротуаров, строительство новых и расширение существующих парковочных мест, а также проведение озеленения.