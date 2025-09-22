Дворы отремонтировали во втором микрорайоне Егорьевска

В рамках программы благоустройства специалисты выполнили замену старого бордюрного камня. Одним из ключевых этапов стало обновление асфальтового покрытия. Особое внимание было уделено проблеме нехватки парковочных мест. В связи с растущим количеством автомобилей во дворах, строители провели работы по расширению парковочных зон. В частности, увеличено количество мест для стоянки автомобилей у дома № 39.

«Раньше у нас была настоящая проблема с парковкой, особенно вечером, когда все возвращались с работы. Мест не хватало, приходилось долго искать свободное место, а иногда и оставлять машину далеко от дома. Теперь, благодаря расширению парковки, эта проблема решена», — сообщила местная жительница Алена Петрова.

Кроме того, обновлено асфальтовое покрытие в районе домов № 35 и 41.