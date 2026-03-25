Дворы обновят в Орехово-Зуеве в этом году

Орехово-Зуевский городской округ активно готовится к старту масштабных работ по благоустройству и ремонту дорожной инфраструктуры. В 2026 году здесь будет проведен ямочный ремонт дворовых территорий общей площадью, превышающей 25 тысяч квадратных метров.

Как сообщил глава округа Руслан Заголовацкий, эти работы будут носить принципиально иной характер.

«Мы называем ремонт ямочным, но в данном случае это не латание дыр. Мы работаем большими картами, что позволяет серьезно обновить покрытие, обеспечивая его долговечность и ровность на значительном участке», — отметил Руслан Заголовацкий.

Этот подход подразумевает не точечное заполнение отдельных выбоин, а обновление целых сегментов покрытия. В настоящее время специалисты активно занимаются оцифровкой дефектов дорожного покрытия и дворовых проездов. Эта современная методика позволяет максимально точно определить объем и характер необходимых работ, а также эффективно передавать данные подрядным организациям.

Официальный старт ремонтных работ запланирован на 1 мая. Однако, благодаря условиям заключенных контрактов, при благоприятных погодных условиях строители могут приступить к работе раньше срока.