Дворы обновили в Серебряных Прудах по программе комфортной среды

В округе завершены работы по благоустройству дворовых территорий в рамках масштабной программы «Формирование современной комфортной городской среды». В результате проделанной работы были обновлены дворы в нескольких населенных пунктах.

В селе Крутое ремонт коснулся дворовых территорий по адресам: дома № 7, 15, 19 и 25. В микрорайоне Юбилейный села Подхожее благоустроены дворы у домов № 3 и 9. В селе Узуново, в микрорайоне Южный, работы были проведены у дома № 25, а также у домов № 32, 33, 34 и 35. В поселке Успенский на улице Запрудная были обновлены дворы у домов № 7 и 12. В деревне Шеметово благоустроили территории, прилегающие к домам № 5, 11 и 13.

В рамках благоустройства дворовых территорий специалисты провели работы, включая обновление асфальтового покрытия, установку новых скамеек и урн, а также озеленение территорий. Все работы выполнялись с учетом мнения и пожеланий местных жителей.

С полным перечнем адресов, включенных в программу благоустройства, можно ознакомиться на официальном сайте регионального министерства.