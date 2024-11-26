Дворы на улице Космонавтов в Дмитрове благоустроят в 2025 году

Жители Дмитрова попросили благоустроить дворы на улице Космонавтов. Общественную территорию не приводили в порядок 10 лет, поэтому временно исполняющий полномочия главы Иван Курданин выехал на место с рабочим визитом.

Иван Курданин приехал уточнить детали и узнать, что думают жители по поводу благоустройства. Поручения озвучили подрядчику и заместителю главы, которые также выехали на место.

«Детские площадки для разных возрастов, воркаут — все это разнесем, чтобы зонирование было на этой территории», — уточнил временно исполняющий обязанности главы округа Иван Курданин.

Жители со своей стороны готовы помогать на каждом этапе.

«Мы готовы работать заодно. Я же понимаю, что очень многие ждут, когда государство сделает. Когда нет совместной работы — ничего не получится», — добавила жительница Дмитрова.