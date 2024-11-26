Дворы на улице Космонавтов в Дмитрове благоустроят в 2025 году
Жители Дмитрова попросили благоустроить дворы на улице Космонавтов. Общественную территорию не приводили в порядок 10 лет, поэтому временно исполняющий полномочия главы Иван Курданин выехал на место с рабочим визитом.
Иван Курданин приехал уточнить детали и узнать, что думают жители по поводу благоустройства. Поручения озвучили подрядчику и заместителю главы, которые также выехали на место.
«Детские площадки для разных возрастов, воркаут — все это разнесем, чтобы зонирование было на этой территории», — уточнил временно исполняющий обязанности главы округа Иван Курданин.
Жители со своей стороны готовы помогать на каждом этапе.
«Мы готовы работать заодно. Я же понимаю, что очень многие ждут, когда государство сделает. Когда нет совместной работы — ничего не получится», — добавила жительница Дмитрова.
На месте определили примерный перечень работ. В одном из дворов поднимут покрытие тротуаров, чтобы их не затапливало.
Жители дома № 39 попросили сохранить мини-сад и помочь его облагородить. Иван Курданин предложил поставить невысокий забор вокруг цветника, а рядом — скамейки и урны.
Преображение пройдет на новой и старой части улицы Космонавтов. Подрядчик по возможности сохранит деревья. Все вопросы договорились решать очно, чтобы сохранить диалог.
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