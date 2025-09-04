Дворы на улице Фабрики «Вперед» в селе Барановское благоустроят в Воскресенске

Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается в Воскресенске. Сейчас специалисты работают у многоквартирных домов № 13, 14, 15, 16 и 18 на улице Фабрики «Вперед» в селе Барановское.

В рамках программы во дворах появляются качественные тротуары и пешеходные дорожки, новые бордюры и парковочные места. Кроме того, рабочие расширяют и асфальтируют проезжую часть для комфорта жителей.

Перед тем, как начать работы, на каждый адрес выезжают профильные специалисты. Он осматривают территории и обсуждают с жителями их пожелания. Все предложения и замечания обязательно берут в работу.

Отметим, что работы по комплексному благоустройству проводят в Воскресенске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».