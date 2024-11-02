Дворы на улицах Дальней и Цеховой благоустроят в Серпухове в ноябре

В Серпухове продолжают модернизировать и приводить в порядок дворы и общественные пространства. Сейчас работы завершают на придомовых территориях на улицах Дальняя и Цеховая.

Рабочие уже заканчивают работы во дворах домов № 2, 4а и 6 по Дальней улице и № 34, 36, 36а и 36 по улице Цеховой. Сейчас идет установка спортивных элементов на площадке для воркаута.

Капремонт дороги завершается на Полевой улице в деревне Бутурлино. Асфальт уже уложили на тротуаре, сейчас саму дорогу отсыпают щебнем. Подобные работы идут и в деревне Лужки.

Благоустройство стало возможным благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» партии «Единая Россия». Он развивается при поддержке правительства Российской Федерации.

Отметим, что ход и сроки проведения работ контролирует администрация Серпухова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».