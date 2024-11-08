Дворы на улицах Быковского и Терешковой благоустроят в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с управляющими организациями и активными жителями осмотрел дворовые территории на улицах Быковского и Терешковой. Жители обратились к руководителю муниципалитета с просьбой их благоустроить.

Комиссия проверила дворы по улице Быковского, вблизи домов № 16 и № 18, а также по улице Терешковой, у домов № 13 и № 15 в Балашихе. Максим Сидоркин сообщил, что активу домов разъяснили порядок их комплексного благоустройства.

«Совету дома необходимо провести общее собрание собственников и собрать большинство голосов за проект по благоустройству. После проведения собрания и принятия решения протокол должен быть передан в администрацию округа. В дальнейшем благоустройство дворовой территории будет рассмотрено на будущие периоды», — пояснил он.

По итогам обхода Максим Сидоркин поручил ответственной организации установить ограничители движения для автомобилей у контейнерной площадки вблизи дома № 15 на улице Терешковой.

Все пожелания жителей замглавы взял на личный контроль.

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