Дворы на трех улицах благоустроят в Серпухове до 15 июля

В городском округе Серпухов проводят комплексное благоустройство доров, работы начались на улице Ворошилова, Центральной и Джона Рида. Обновление территорий завершат до 15 июля.

Дворы благоустроят вблизи домов № 132 и № 134 на улице Ворошилова, у домов № 179-№ 181 по Центральной улице, а также вблизи домов № 8 и № 8 Б на улице Джона Рида. Сейчас специалисты убирают старый бордюрный камень и готовят грунт под новое дорожное покрытие. В ближайшее время там уложат асфальт, обустроят тротуары, парковки, приведут в порядок внутридворовые проезды. Также в этих локациях установят современное освещение, выполнят озеленение территории, поставят новые лавочки и урны, обновят три детские игровые площадки и одну воркаут-зону.

Отметим, что всего в 2025 году запланировали ремонт 14 дворов. Работы выполнят до 30 сентября.

«Контролирую ход работ и прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказал врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.