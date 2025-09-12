Дворы на Северной улице благоустроили в селе Новопетровское в Истре

В порядок привели территории у домов № 20, № 22, № 24 на Северной улице в селе Новопетровское муниципального округа Истра. В этом году в населенном пункте благоустроят еще три двора.

Раньше вблизи домов на Северной улице был изношенный асфальт, мало тротуаров и устаревшая детская площадка. Теперь пространство стало более комфортным и удобным. Сейчас по всему периметру двора уложили новый асфальт, а в центре установили большую современную детскую площадку. Помимо этого, там обустроили зону отдыха и расширили парковочное пространство до 115 мест.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева и ее заместители проверили качество выполненных работ. Они осмотрели и новую воркаут-площадку, где планируют проводить мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 14 пешеходных зон благоустроят в Дубне, Клину, Кашине, Коломне, Красногорске и других округах в 2025 году.