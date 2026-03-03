Дворы в проезде Козлова очистили от снега в Орехово-Зуеве

Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, коммунальные и дорожные службы Орехово-Зуевского округа продолжают действовать в режиме нон-стоп. Цель — обеспечить жителям безопасное передвижение по городу после обильных зимних снегопадов.

Особенно заметные работы развернулись в первом проезде Козлова, где сегодня с самого утра кипела работа. Именно здесь, на первом проезде Козлова, сотрудники Орехово-Зуевского комбината благоустройства сосредоточили свои силы. С раннего утра тяжелая техника вышла на улицы: маневренный трактор собирал огромные снежные массы, накопленные за зиму, которые затем с помощью фронтального погрузчика оперативно грузились в самосвалы для вывоза за пределы города.

Коммунальщики уделили особое внимание расчистке не только основной проезжей части, но и критически важных зон: были полностью очищены подходы к жилым домам, обеспечивая свободный доступ для пешеходов, а также выезды на проезжую часть, гарантируя беспрепятственное движение транспорта.

После полного завершения уборки дворовых территорий на первом проезде Козлова, спецтехника и бригады специалистов направятся на улицы имени Иванова и Володарского, где аналогичные работы будут проведены согласно утвержденному графику.