Дворы на Лесопарковой улице в Балашихе благоустроят летом

Зону отдыха с детской площадкой появится во дворах на Лесопарковой улице в Балашихе этим летом. Проект обсудили с жителями в общественно-политическом центре на Октябрьской улице.

На встрече с жителями заместитель главы Балашихи Михаил Объедков рассказал о благоустройстве дворов на Лесопарковой улице. Субсидию на эти цели предоставят из бюджета города.

В этом году в программу включены дворы вблизи домов № 10, 12, 16, 17 на улице Лесопарковой. Все работы начнут в июле. Для жителей сделают новую детскую площадку, зону отдыха с освещением и парковочными местами. В следящем году в программу благоустройства включат двор у домов № 2, 3, 4 на Лесопарковой.