Дворы на Юбилейной улице в Дрезне благоустроили в Орехово-Зуевском округе

Комплексное благоустройство дворовых территорий завершили в городе Дрезна. В порядок привели участки у домов № 12, 14 и 16 на Юбилейной улице.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий рассказал, что во дворах установили новые скамейки и урны, обустроили удобные тротуары и в полтора раза увеличили количество парковочных мест.

«А еще обновили четыре детские игровые площадки. В дальнейшем будет проведено озеленение территории», — сообщил руководитель муниципалитета.

Кроме того, одной из самых масштабных дворовых территорий, которую благоустроили в Дрезне, стала Южная улица. Площадь работ составила порядка 9 тысяч квадратных метров.

Всего в 2025 году в Орехово-Зуевском округе приведут в порядок 15 дворовых территорий. В рамках программы благоустройства обновят асфальтовое покрытие, тротуары, проезды, обустроят гостевые парковки, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы, лавочки и урны.