Улицы и дворы Лобни освободят от бесхозных автомобилей в августе

В городском округе Лобня стартовала акция по очистке территории от брошенных автомобилей. В ближайшие дни планируется вывезти разукомплектованные транспортные средства с нескольких адресов.

Специалисты уже начали эвакуацию, и в ближайшее время улицы Мирная, Чайковского, Чехова, Шадунца, Некрасова, Аэропортовская, Вокзальная и проезд Шадунца будут освобождены от старых автомобилей, что улучшит ситуацию с парковкой и проездом в городе.

Об этом сообщила глава муниципалитета Анна Кротова в своем Telegram-канале.

«Эти автомобили уже долгое время стоят без движения и имеют серьезные внешние повреждения. Они мешают проезду и занимают парковочные места. Транспортное средство при погрузке не вскрывается и перемещается на площадку для временного хранения», — отметила Анна Владимировна.

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