Дворы и придомовые участки привели в порядок в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья вместе с управляющими компаниями привели в порядок дворы и придомовые территории региона. Также они отремонтировали асфальт, игровые площадки и места общего пользования в домах.

За прошедшую неделю в Солнечногорске на Лесной улице отремонтировали входную группу дома № 9.

В Красногорске на улицах Трифонова, Пришвина и Дежнева эвакуировали семь транспортных средств, припаркованных в неположенном месте.

На территории Балашихи провели ремонт детской и спортивной площадок около дома № 8 на улице Победы и дома № 5 на улице Майкла Лунна.

В Наро-Фоминске опилили сухостой на улицах Карла Маркса и Школьной.

В Ступине установили новые баки на мусорных площадках в Разинькове, Шугарове и Михневе.

На территории Одинцовского округа в Голицыно провели ремонт малых архитектурных форм у дома № 50а на Пролетарском проспекте.

В Реутове устранили выбоины на внутриквартальных проездах на улицах Гагарина, Лесной и Молодежной.

А в Чехове отремонтировали места общего пользования в холле дома № 84/1 на улице Московской.