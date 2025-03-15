Дворы и придомовые участки привели в порядок в Подмосковье
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья вместе с управляющими компаниями привели в порядок дворы и придомовые территории региона. Также они отремонтировали асфальт, игровые площадки и места общего пользования в домах.
За прошедшую неделю в Солнечногорске на Лесной улице отремонтировали входную группу дома № 9.
В Красногорске на улицах Трифонова, Пришвина и Дежнева эвакуировали семь транспортных средств, припаркованных в неположенном месте.
На территории Балашихи провели ремонт детской и спортивной площадок около дома № 8 на улице Победы и дома № 5 на улице Майкла Лунна.
В Наро-Фоминске опилили сухостой на улицах Карла Маркса и Школьной.
В Ступине установили новые баки на мусорных площадках в Разинькове, Шугарове и Михневе.
На территории Одинцовского округа в Голицыно провели ремонт малых архитектурных форм у дома № 50а на Пролетарском проспекте.
В Реутове устранили выбоины на внутриквартальных проездах на улицах Гагарина, Лесной и Молодежной.
А в Чехове отремонтировали места общего пользования в холле дома № 84/1 на улице Московской.