Дворы и парковки обновят в Богородском округе

В Богородском округе продолжаются работы по комплексному благоустройству территорий. На нескольких объектах специалисты завершают текущие этапы обновления дворовых пространств и подготовки новых инфраструктурных объектов.

Сейчас рабочие наносят разметку, укладывают асфальт и готовят основания под будущие парковки и пешеходные зоны.

В Электроуглях на финальной стадии находятся работы сразу по нескольким адресам. На улицах Школьной и Советской подрядчики устанавливают скамейки и наносят разметку. Новые элементы сделают дворовые территории более удобными для жителей.

В Ногинске благоустройство продолжается на улице Климова. У дома № 40А специалисты выполняют асфальтирование нижних слоев парковочных площадок — это важный этап, который влияет на прочность и долговечность покрытия. Кроме того, ведется подготовка к асфальтированию проезда между домами № 46Б и № 46В.

Еще один объект находится в рабочем поселке имени Воровского. На улице Сергеева специалисты устанавливают бортовые камни и готовят основания под будущие парковки и тротуары.

Качественная подготовка основания позволит новым покрытиям выдерживать ежедневные нагрузки и сезонные перепады температур. Работы продолжаются по графику, чтобы жители как можно скорее смогли пользоваться обновленными территориями.