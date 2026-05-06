Дворы и парки Подмосковья начали обрабатывать от клещей

С наступлением тепла в Подмосковье начался сезон активности клещей. Для безопасности жителей на общественных территориях начались акарицидные обработки. Работы проведут во дворах, в парках, скверах и рядом с лемсными массивами.

Акарицидная обработка направлена на уничтожение опасных насекомых с использованием химических препаратов.

«Специалисты обрабатывают зеленые зоны, газоны и общественные места, где чаще всего гуляют жители. Это важная мера профилактики направлена на снижение риска укусов в теплый период», — пояснили в министерстве по содержанию территорий.

В течение суток после применения специальных средств рекомендуется не трогать траву. В таких местах также не стоит выгуливать домашних животных.

Во время прогулок жителей призывают быть осторожными, не заходить в густые заросли и обязательно осматривать себя и детей после возвращения домой.