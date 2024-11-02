Дворы в деревне Середниково и поселке Радовицком благоустроят в 2024 году

Приведение в порядок общественных пространств и дворов округа продолжается в Шатуре. В текущем году обновление ждет территории двух населенных пунктов округа.

Руководитель Дмитровского управления Виктор Макаров рассказал, что в селе Середниково установили новую детскую площадку на мягкой основе. Во дворах уложили асфальт, поставили скамейки с урнами, появилось и дополнительное освещение.

В программу комплексного благоустройства включили двор по улице Комсомольской в поселке Радовицком, где никогда не существовало асфальта. Сейчас специалисты занимаются его укладкой на проезжей части и тротуарах.

В селе Пышлица летом текущего года благоустроили зону отдыха возле пруда. А в поселке санатория «Озеро Белое» в скором времени могут появиться почта и отделение банка, в которых очень нуждаются жители. Соответствующую возможность нашла администрация городского округа, осталось только заключить договоры об аренде муниципальных зданий.

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