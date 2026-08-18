Дворы и народные тропы благоустроят в Богородском округе

Работы по благоустройству продолжатся в нескольких населенных пунктах Богородского округа — в Ногинске, рабочем поселке имени Воровского и Электроуглях. Отдельное направление работ — программа «Народные тропы».

Масштабные работы по обновлению дворовых территорий уже завершились в Ногинске. На улице Комсомольской, а также на улице Трудовой отремонтировано асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. Кроме того, обустроены новые парковочные места и созданы комфортные зоны для отдыха жителей. Теперь дворы стали не только удобнее, но и безопаснее для пешеходов и автомобилистов.

Активно ведутся работы в рабочем поселке имени Воровского: на улице Сергеева специалисты занимаются асфальтированием тротуаров — это сделает передвижение по району комфортнее, особенно в межсезонье.

В городе Электроугли благоустройство охватывает сразу несколько адресов. На улице Школьной и на улице Советской сейчас идут демонтажные работы, параллельно ведется установка бортового камня — это важный этап, который позволит сформировать ровные и долговечные пешеходные зоны.

Подрядная организация приступила к демонтажу тротуара на участке от улицы 3‑го Интернационала до улицы Советской — вдоль Центрального парка в Ногинске. Это позволит привести в порядок один из самых востребованных пешеходных маршрутов и сделать его более удобным для жителей.

Все мероприятия реализуются в рамках системной работы по улучшению городской среды. Главная цель — создать комфортные, безопасные и современные общественные пространства, которыми смогут пользоваться все жители округа.