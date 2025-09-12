Дворы и игровые зоны обновили в Богородском округе

Завершено обустройство сразу нескольких новых объектов, а также идет работа на других территориях Богородского округа. Продолжается работа по созданию комфортной среды для жителей.

Для юных жителей города Электроугли на Советской, 13 открыли новую современную игровую площадку. Работы полностью завершены, и площадка готова принимать детей. Также завершена установка игрового комплекса на улице Школьной в деревне Боровково. Теперь у местных ребят есть новое и безопасное место для отдыха и игр.

В активной фазе находится строительство детской площадки на улице Больничной в деревне Большое Буньково. Подрядчики выходят на финишную прямую, и в ближайшее время работы будут завершены.

Параллельно ведется модернизация существующей площадки в Ногинске на улице Юбилейной. На сегодняшний день уже выполнено устройство прочного асфальтобетонного основания и начался монтаж современного игрового оборудования.

Масштабная программа комплексного благоустройства дворовых территорий в 2025 году подходит к концу. Из 22 запланированных дворов работы завершаются на последних трех.

В настоящее время преобразования продолжаются в Обухово на улице Луговой и Кудиновском шоссе. Здесь уже установлены садовые бордюры, подготовлено основание и частично уложен новый асфальт. Подрядные организации продолжают работы в соответствии с графиком.