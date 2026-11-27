Коммунальные службы Химок продолжают круглосуточно расчищать улицы и общественные пространства от снега. Работы ведут во всех микрорайонах округа, используя специализированную технику и ручной труд.

В первую очередь специалисты убирают снег во дворах, на автомобильных дорогах и тротуарах. Также приводят в порядок территории возле школ и детских садов, учреждений здравоохранения и спортивных школ, железнодорожных станций и остановок общественного транспорта.

Отдельное внимание уделяют паркам и скверам. Там расчищают прогулочные дорожки, лестницы, входные группы и подходы к скамейкам и урнам. Пешеходные зоны дополнительно обрабатывают противогололедными материалами, чтобы снизить риск травм.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы округа Химки Даниил Непоклонов, коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей по городу.