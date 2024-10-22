Дворы еще по двум адресам в Серпухове благоустроят до 22 октября

На еженедельном совещании в администрации городского округа Серпухов подвели промежуточные итоги работ по благоустройству муниципалитета. Еще два двора в муниципалитете приведут в порядок до 22 октября.

Комплексное благоустройство дворов завершили в серпуховском Пущине. Строители заканчивают работы по шести адресам в Протвине. Жители попросили провести дополнительные работы, поэтому дворы на Школьной улице вблизи домов № 6, № 8 и № 10 приведут в порядок только в 2025 году. До 22 октября отремонтируют территорию у дома 114Б на улице Советской и у дома № 165В на улице Ворошилова. Строители устанавливают детские игровые площадки на 28 адресах, на 7 адресах работы проводят по программе губернатора Подмосковья.

Помимо этого, в Пущине реставрируют памятную стелу в парке «Победы», ремонтные работы также проводят в Поротвине в парке «Сказка» и на площадке возле Школы олимпийского резерва, а также в Пролетарском на общественной территории возле Дома культуры «Лира», в Серпухове на площади Звездная, по улицам Объездная и Осенний бульвар и в других локациях муниципалитета.

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