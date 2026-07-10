Дворы двух домов благоустроят в поселке Селятино Наро-Фоминского округа

Долгожданные работы по комплексному обновлению дворовых территорий домов № 118 и 118А стартовали в населенном пункте. Здесь появятся новые тротуары, парковки, детская площадка, газоны, а у деревьев приведут в порядок кроны.

Работы проходят в рамках областной государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Жители давно ждали этих перемен и с самого начала включились в процесс: они вышли во двор, чтобы аккуратно перенести ранее высаженные растения на новое место.

Чтобы учесть все пожелания, на встречу с жителями и подрядчиком пришел заместитель начальника территориального управления Селятина Александр Болошов. Вместе они обошли территорию и детально обсудили будущий облик двора: где именно пройдут тротуары, как лучше разместить лавочки, грамотно организовать выезд и сделать въезд на парковку максимально удобным.

Завершить все работы по благоустройству планируют до конца июля.