Дворы домов в Химках расчистили от снега

Коммунальные службы округа продолжают расчистку улиц и территорий. Основной акцент сделан на тротуарах, дворовых проездах, подходах к остановкам транспорта и социальным объектам.

Особое внимание уделено очистке дворовых территорий от последствий снегопада. Так, у дома № 30 на Молодежной улице уже полностью убрали снег с проездов, парковок и пешеходных дорожек.

Уборка проходит на улицах Московская, Речная, Октябрьская, Мичурина, Зеленая, на Юбилейном проспекте и в других районах.

Жителей просят быть бдительными и осторожными на дорогах, а также убирать личный транспорт с улиц и дворовых территорий, чтобы не создавать помех и препятствий для уборки снега специализированной техникой.

По всем вопросам, касающимся расчистки, можно обратиться на единую горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01.