Дворы домов на улице Дружбы благоустроили в Чехове

Комплексное благоустройство завершилось во дворах домов № 2А, № 6/1, № 6/2 и № 15 на улице Дружбы. По просьбе местных жителей расширили парковочные зоны, отремонтировали проезды и проходы, проложили новые пешеходные дорожки.

Специалисты обустроили во дворах новые пешеходные коммуникации и выложили их бордюрами. Перед входными группами заменили асфальтное покрытие и установили скамейки и урны. Для юных жителей построили новую площадку и обновили старый игровой и тренажерный комплексы.

Также обновили и расширили существующую автомобильную стоянку. Полностью отремонтировали проезды, один из них сделали сквозным для обеспечения беспрепятственного доступа экстренных служб. Завершили комплексное благоустройство озеленением территории.

Благоустройство дворовой территории провели по инициативе местных и региональных властей в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».