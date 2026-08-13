Дворы благоустроят в поселке Селятино Наро-Фоминского округа

Дворы домов № 16 и № 17 в поселке Селятино вошли в программу «Формирование комфортной городской среды». В ближайшее время здесь заменят бордюры, обновят дорожное покрытие и приведут в порядок автомобильные парковки.

Дорожное покрытие обновят с учетом повышенной нагрузки. На парковках продумают удобную разметку и достаточное количество мест.

Заместитель начальника территориального управления Селятино Александр Болошов и представитель подрядной организации встретились с жильцами. На встрече подробно рассказали о предстоящих этапах работ, сроках и технологических нюансах. Жители поделились пожеланиями и указали на проблемные участки, места скопления воды и привычные пешеходные маршруты. Все замечания и предложения зафиксировали и учли в проектной документации.

После ремонта во дворах появятся новые тротуары, улучшится водоотведение. Пространство станет безопаснее для пешеходов и автомобилистов.