Дворы благоустроят в микрорайонах Сходня и Подрезково в Химках

Специалисты продолжают приводить в порядок дворовую инфраструктуру в Химках. Во дворах на четырех улицах в микрорайонах Сходня и Подрезково в ближайшее время обновят дорожное покрытие.

Коммунальщики приступили к укладке асфальта во дворе домов № 4 и № 6 на улице Мичурина и у дома № 1 на Октябрьской улице. Им предстоит снять старое поврежденное покрытие и установить новые бордюры. Помимо этого, специалисты обновят дорожное полотно вблизи дома № 6 на улице Жаринова и у дома № 1 на Центральной улице в микрорайоне Подрезково. Здесь они проведут фрезеровку покрытия и оборудуют новые дорожки.

Отметим, что комплексное благоустройство территорий этим летом запланировали во всех микрорайонах Химок. Всего специалисты в 2025 году обновят 22 двора. Они заменят асфальт, отремонтируют тротуары и нанесут новую разметку для парковки. План работ составили на основе пожеланий жителей.