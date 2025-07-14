Дворы благоустроят у 22 домов в Ногинске

На улицах Чапаева и Ильича, а также на Рузинском проезде, ведется комплексное благоустройство, которое охватывает 22 адреса. Эта территория отличается самой большой площадью и объемом работ в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В соответствии с контрактом, до 17 сентября 2025 года здесь появятся новые парковочные места, пешеходные дорожки и тротуары, что значительно упростит передвижение жителей.

За последние три недели подрядчики выполнили значительный объем работ: осуществили земляные работы, демонтаж старых покрытий и установку нового бордюра. Если темпы сохранятся, основные работы будут завершены до середины августа, а дополнительные мероприятия, такие как озеленение и благоустройство, планируется завершить на месяц раньше установленного срока.

Председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов вместе с администрацией проверил ход работ и пообщался с местными жителями, получив от них положительную обратную связь. Увеличение ширины тротуаров для механизированной уборки также было принято в качестве меры по улучшению благоустройства. В прошлом и этом годах в микрорайоне уже проведены работы по ремонту проездов, строительству детских площадок и зон отдыха, что делает территорию более привлекательной для жителей.