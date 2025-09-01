Дворы благоустроили в Щелкове

В округе активно ведется работа по преображению дворовых территорий. Глава округа Андрей Булгаков проинспектировал ход работ по благоустройству дворов, расположенных на улицах Авиационной и Генерала Белякова.

В пресс-службе муниципалитета подчеркнули, что данный проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение насущных проблем, таких как неудовлетворительное состояние проездов, нехватка парковочных мест и подтопления территории. В рамках реализации проекта проведен ремонт дорожного покрытия, общая площадь которого составила более 1,4 квадратных метра.

Кроме того, для решения проблемы нехватки парковочных мест были созданы новые парковочные карманы. Особое внимание было уделено решению проблемы подтоплений: специалисты провели регулировку колодцев и проложили трубы для водоотвода.

В следующем году планируется завершить благоустройство данной территории, засеяв газон. Андрей Булгаков подчеркнул, что все решения по благоустройству дворов принимались с учетом мнения и пожеланий местных жителей.