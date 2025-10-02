Дворы благоустроили в Красной Пойме

В поселке Красная Пойма жители улиц Школьная и Садовая теперь могут наслаждаться обновленными и благоустроенными дворовыми территориями. Как сообщила пресс-служба администрации округа, здесь завершился комплекс работ, направленных на улучшение качества жизни и создание комфортной среды для всех жителей.

В рамках проекта специалисты провели капитальный ремонт асфальтового покрытия. Также были обустроены новые парковочные зоны. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка, а для создания уютной атмосферы и озеленения территории высажены кусты сирени.

Кроме того, возле подъездов установлены новые лавочки и урны. В администрации округа подчеркнули, что обновление входных групп подъездов и тротуаров также внесло значительный вклад в повышение комфорта передвижения по дворовым территориям, сделав их более доступными для всех категорий граждан.