Дворцы культуры и библиотеки в Чехове провели день открытых дверей

Учреждения культуры городского округа Чехов организовали дни открытых дверей. Горожане пообщались с руководителями кружков и секций, поучаствовали в мастер-классах и посмотрели выступления творческих коллективов.

Во дворцах и домах культуры, творческих центрах и библиотеках Подмосковья прошли Дни открытых дверей. Жители Чехова посетили мероприятие во Дворце культуры «Дружба» и побеседовали с руководителями творческих коллективов.

«Зритель может прийти посмотреть на наше творчество и также пообщаться с нами напрямую. Очень много желающих. Человек 20, наверное, сегодня уже подошли к нам», — поделилась руководитель коллектива «Ковчег» Альмира Гончарова.

Гости культурных учреждений узнали о кружках и секциях, посмотрели, как проводят мастер-классы, и поучаствовали в них. Все желающие смогли записаться в понравившуюся группу.

«Я думаю, что однозначно полезно, во-первых, посмотреть уровень своих детей, сравнить с уровнем других детей», — сказала местный житель София Бунакова.

Культурные центры округа подготовили для посетителей насыщенную программу. В том числе, отчетные концерты с участием своих коллективов.

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