Дворовые территории заасфальтируют на улице Мира в Луховицах

В округе продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов № 26, 28, 30, 32 и 34, расположенных на улице Мира. Эти преображения осуществляются в рамках реализации программы «Комфортная городская среда».

Завершение всех работ запланировано на июль текущего года. Подрядные организации ведут работы по укладке нового асфальтового покрытия на проезжей части, тротуарах и парковочных местах у домов № 30, 32 и 34.

В настоящее время асфальтируются территории у домов № 28 и 30, и в ближайшие дни эти работы будут завершены на всей площади, которая составляет более 7500 квадратных метров.

«На объекте работают 12 сотрудников и спецтехника. После завершения укладки асфальта им предстоит установить скамейки и урны у подъездов, провести озеленение, установить дорожные знаки и нанести разметку на парковку», — сообщила работник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации Наталья Заседателева.