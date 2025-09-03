Дворовые территории в Солнечногорске приведут в порядок после проверки

В Солнечногорске сотрудники МБУ «ДЕЗ» проводят ежедневный контроль состояния дворовых территорий. Проверки включают осмотр детских площадок, тротуаров и газонов, а также выявление мусора и загрязнений дорожного покрытия. Очередной обход прошел на улицах Банковская и Баранова.

Во время инспекции специалисты нашли ряд недостатков. Замечания зафиксировали фотографиями и внесли в специальную программу контроля и планирования работ. С ее помощью можно быстро назначать работы и отслеживать их результат.

«При обнаружении дефектов сотрудники „ДЕЗа“ вносят их в специальную программу. Она позволяет распределить задачи по территориальным зонам ответственности, и начальники участков организуют работу. Программа назначает им срок в 24 часа на устранение нарушений», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Программное обеспечение, созданное по поручению правительства Московской области, позволило сократить сроки устранения недостатков и ускорить процесс наведения порядка во дворах.