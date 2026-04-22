Дворовые территории начали благоустраивать в Истре

Сотрудники подрядных организаций уже начали приводить в порядок асфальт, тротуары, пешеходные зоны и детские площадки. В план на этот год вошли шесть адресов по всему округу.

Благоустроят дворы в Дедовске, Истре, Бужарове, Агрогородке, а также в деревне Павловское. На улице 1-я Волоколамская, дом № 60/4, расширят проезжую часть, поменяют асфальт, организуют парковку с разметкой, обновят игровую зону и установят новую детскую площадку с безопасным прорезиненным покрытием.

В Дедовске приведут в порядок еще и территорию на улице Красный Октябрь с № 4 по № 9 дома. А на улице Керамической рабочие уже начали менять плитку на тротуаре. Кроме этого, заменят покрытие еще на девяти участках. Особое внимание уделят микрорайону «Восточный» и деревне Черная.

Вся эта работа позволяет создать комфортную и современную среду для жителей и выполняется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.