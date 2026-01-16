Дворовые территории Химок очистили от снега

В первую очередь внимание уделили приоритетным маршрутам. Это пешеходные зоны, дороги, подходы к остановкам и социальным объектам.

Коммунальные службы округа активно очищают улицы с привлечением спецтехники: комбинированных дорожных машин, тракторов и мини-погрузчиков. Рабочие управляющих компаний убирают дворы и подъезды к контейнерным площадкам.

15 января были очищены от снега и наледи кровли на проспекте Мира, а также на улицах Победы, Гоголя, Чкалова, Пролетарской и Лавочкина. В тот же день расчистили дворы и пешеходные зоны на улицах Зеленой, Нахимова, Советской, Молодежной, Кирова, Родионова, Ленинградской и в микрорайоне Планерная.

На 16 января была запланирована очистка кровель на улицах Пожарского, Библиотечная, Жаринова, Мира, Победы, Ленинградская и Чапаева.

Уборка дворов, внутриквартальных проездов и пешеходных зон будет проведена на следующих улицах: Ватутина, Чапаева, Московская, Кирова, Зеленая, Нахимова, Мира, Советская, Новозаводская, Северная, Парковая, Осипенко, Кольцевая, Пролетарская, Спартаковская, Молодежная, Юбилейный проспект, Соколовская (4-й квартал), Юннатов, Павлова, проспект Мельникова, Мичурина, Комсомольская, Панфилова, Горшина, Чайковского, Ленинский проспект, Гаражная, Бабакина, 9 Мая, а также в поселении Луневское.

Снег вывозят на специализированные площадки, а дороги и тротуары обрабатывают противогололедными реагентами для обеспечения безопасности жителей.

Задать вопросы по уборке можно по телефону Единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.