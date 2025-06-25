Дворовые территории благоустроят в Жуковском

В округе полным ходом идет преображение дворовых территорий. В частности, масштабные работы по благоустройству начались во дворе дома № 3 по улице Комсомольской.

Подрядная организация взяла на себя ответственность за выполнение всего комплекса работ, включающего в себя демонтаж старого асфальтового покрытия, устройство основания, установку новых бортовых камней, создание парковочного пространства, укладку нового асфальтового покрытия, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, а также облагораживание зеленых насаждений посредством кронирования деревьев. В завершение преображения во дворе появятся новые лавочки и урны.

Особое внимание уделено организации парковочного пространства. Площадь новых парковочных мест составит 600 квадратных метров, что позволит решить проблему нехватки парковочных мест и повысить удобство для автовладельцев. Кроме того, будет произведен ремонт проезда площадью 92 квадратных метра и ремонт тротуаров площадью 34 квадратных метра.

Согласно планам, окончание всех работ по благоустройству двора дома № 3 по улице Комсомольской запланировано на август. Обновление двора по улице Комсомольской — это лишь часть масштабной программы по комплексному благоустройству дворовых территорий в Жуковском. В текущем году планируется преобразить еще пять дворов.