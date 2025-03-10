Дворовые территории благоустроят в Орехово-Зуеве в этом году
Администрация округа утвердила перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены в текущем году. Масштабные работы по благоустройству запланированы по 15 адресам, расположенным как в городах, входящих в состав округа, так и в сельских населенных пунктах.
В рамках запланированных работ будут проведены выравнивание поверхности и подготовка основания, укладка нового асфальтового покрытия, а также создание дополнительных парковочных мест. Приступить к активной фазе работ планируется в мае, а завершить — уже в сентябре.
Благоустройство проведут на придомовых территориях по следующим адресам:
Снопок Новый, улица Центральная, дом 10
Дрезна, улица Южная, дома 13а, 15, 17, 19, 21, 27
Дрезна, улица Юбилейная, дома 12, 14, 16
Ильинский Погост, улица Совхозная, дом 4
Малая Дубна, дома 2, 3, 4, 12;
Малая Дубна, дома 6, 7, 8, 9
Новое, улица Гвардейская, дома 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Орехово-Зуево, проезд Лермонтова, дома 4, 6, 8
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дома 84, 86, 88; 2-й Луговой проезд, дома 3, 5, 7; проезд Лермонтова, дом 9; 3-й Луговой проезд, дома 6, 8
Орехово-Зуево, улица Кирова, дома 8, 10а; улица Московская, дома 3, 5, 7, 9
Давыдово, улица Заводская, дома 6, 9, 19
Давыдово, 2-й микрорайон, дома 17а, 17б
Куровское, улица Совхозная, дома 5, 17, 19, 20, 21, 23
Куровское, улица Совхозная, дома 15, 16, 18.