Дворовые территории благоустроят в Истре в 2026 году

Территории дворов обновят в этом году в округе. Заменят тротуары и бордюры, а также установят новые детские площадки.

В порядок приведут дворовые территории домов № 13, 14, 15 и 17 в микрорайоне «Восточный». Отремонтируют тротуары, заменят бордюры, озеленят пространство и установят новые лавочки, а также урны.

Еще семь дворов планируют благоустроить в Истре на улицах Ленина, у домов № 4,4б, 6, 8, 10, и 8а, а также в Дедовске на улице Энергетиков, дом № 3, и на улице Гвардейской у дома № 11.

В Снегирях благоустроят двор на улице Московская, у домов № 29/2,31 и 35, в Румянцево — на Садовой, у дома № 27А и № 33; в Новопетровском работы выполнят на улице Северная, вблизи домов № 20, 22, 24. Еще обновят дворы в Курсаково у домов № 1,12,16, 17, 29, 30, 38 и в Онуфриево на улице Центральная вблизи домов № 15-20.

После тротуаров на этих локациях приступят к установке детских площадок. По графику все работы будут завершены в третьем квартале текущего года.