Дворовые территории благоустроят в Балашихе до конца 2026 года

Заместитель главы округа Максим Сидоркин проверил ход работ на улице Рождественской у домов № 6 и № 8. Он отметил, что еще в прошлом году они с жителями провели много встреч, а также общее собрание собственников, на котором было принято решение о благоустройстве. Согласовали схему расположения объектов и все виды работ — к ним приступили во второй половине мая, а полностью завершить укладку асфальта планируют в середине июня. Обсудили с жителями детскую площадку, все малые архитектурные формы уже заказаны и изготавливаются на заводах. Разместить площадки планируется до конца июля.

В планах — модернизация детской игровой зоны, оборудование тротуаров, укладка асфальтового покрытия, установка камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«У меня двое детей, новая площадка нам очень необходима. Мы вместе с жителями обращались, просили о благоустройстве. Нас услышали, провели голосование на „Госуслугах“, и теперь у нас будет новый двор», — сказала местная жительница Екатерина Волгина.

В жилом комплексе «Алексеевская роща» — три дворовые территории. Работы на одной из них завершились в прошлом году, сейчас ведется модернизация еще одной территории. В 2027 году также планируют обновить третью.

Благоустройство дворовых территорий проводят в рамках Народной программы «Единой России» по наказам жителей. Именно они указывают, где в первую очередь необходимо провести работы.