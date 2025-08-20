Дворовые территории благоустроили в разных микрорайонах Химок

В Химках активно продолжается программа комплексного благоустройства дворовых территорий, охватившая все микрорайоны города. Всего в рамках летней программы приведут в порядок 22 двора.

На текущий момент специалисты завершили работы в 11 дворах, а на трех адресах проходит финальная стадия приемки объектов. Информацию подтвердила глава городского округа Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Работы включают в себя полный цикл преобразований: демонтаж изношенного дорожного покрытия, укладку нового асфальта, установку современных бордюрных камней и последующее озеленение территорий. Особое внимание уделили минимизации неудобств для жителей — все работы проводят поэтапно.

Активные работы развернуты еще по девяти адресам. Например, в деревне Юрлово у дома № 4 уже началась высадка декоративных кустарников, а на улице Гаражной у домов № 1, 3, 4, 5, 8 и 9 идет укладка асфальтового покрытия.