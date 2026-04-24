Дворовые коты спасли хозяйку от ядовитой змеи

В поселке Черусти Московской области дворовые коты Грета и Крендель стали настоящими героями, защитив свою хозяйку Юлию Сергеенко от ядовитой змеи.

Когда Юлия увидела змею у себя под ногами, она оцепенела от страха. В этот момент ее питомцы окружили гадюку и начали ловко отбивать ее лапами, отгоняя подальше от человека.

Воспользовавшись моментом, Юлия накрыла змею коробкой. Вернувшийся домой муж аккуратно выпроводил змею за пределы участка.

В этой семье к природе относятся с глубоким уважением. Юлия и ее супруг убеждены, что люди должны уметь мирно сосуществовать с животными.

История Греты и Кренделя — это история о взаимной преданности. Своих защитников Юлия когда-то спасла сама. Грету она забрала из закрывавшегося котокафе, а Кренделя буквально сняла крошечным котенком с высокой сосны.

Всего на подворье живут четыре кота, и каждый из них — «усыновленный» найденыш. Любовь и забота превратили обычных котов в преданных телохранителей, которые ценят свой дом и тех, кто подарил им новую жизнь.